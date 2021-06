Italia-Svizzera, Omlin salta partita ed Europeo | Scelto il sostituto

Petkovic dovrà fare a meno di Omlin per infortunio: il portiere della Svizzera salterà l’intera competizione

L’Italia è attualmente prima nel gruppo A di Euro 2020. La vittoria contro la Turchia per 0-3 e il successivo pareggio tra Galles e Svizzera, infatti, ha consegnato ai ragazzi di Mancini il primo posto solitario. Mercoledì la sfida contro gli elvetici, che dovranno fare a meno di un giocatore per infortunio, avvenuto durante il riscaldamento poco prima dell’inizio della partita con il Galles. Si tratta di Jonas Omlin, portiere che verrà sostituito.

Come reso noto dalla Federazione svizzera, Petkovic dovrà fare a meno di Omlin per il resto della competizione. Al suo posto, domani arriverà Gregor Kobel, acquistato da poco dal Borussia Dortmund. L’UEFA permette di sostituire un portiere prima di qualsiasi partita del torneo per infortunio: e in questo caso, Italia-Svizzera e il resto dell’Europeo verrà disputato senza Omlin da parte della selezione di Petkovic.