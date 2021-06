Non arrivano buone notizie per Euro 2020: il difensore ha subito una doppia frattura ed è costretto a lasciare la rassegna continentale

Gli Europei finiscono qui per Timothy Castagne. Il difensore belga si è infortunato nel corso della sfida contro la Russia. Sostituto a fine primo tempo, l’ex Atalanta dovrà rinunciare al resto della competizione continentale. Per lui, come raccontato dal commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez, la necessità di tornare a casa e lasciare il ritiro della Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Belgio, Euro 20202 finiti per Castagne

Gli accertamenti hanno evidenziato una doppia frattura della cavità oculare che potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico. “E’ una brutta notizia sapere che Timothy sarà fuori per il resto del torneo” le parole del ct Martinez che ufficializza il forfait definitivo del calciatore. Il Belgio è nel girone con la Russia (battuta ieri 3-0), la Danimarca e la Finlandia: il prossimo impegno è in programma giovedì contro la rappresentativa danese, domenica la chiusura del girone contro i finlandesi.