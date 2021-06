Calciomercato, annuncio Morata sul futuro: “La Juve mi ha chiamato”

Annuncio di Alvaro Morata sul suo futuro: “La Juve mi ha chiamato”. Le ultime sull’attaccante spagnolo

Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora alla Juventus. Come raccontato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, si va verso il rinnovo del prestito dell’attaccante spagnolo ma a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle pattuite la scorsa estate. È infatti possibile che nelle casse dell’Atletico Madrid venga versata una cifra inferiore (7-8 milioni) rispetto ai 10 milioni previsti dall’accordo stipulato lo scorso anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Buffon al Parma, arriva la firma. Ultime e retroscena del grande ritorno

Calciomercato Juventus, Morata rivela: “Il club mi ha chiamato, futuro deciso”

Nel frattempo, dal ritiro della Spagna, il centravanti bianconero ha parlato così del suo futuro in un’intervista rilasciata ad ‘AS’: “Dove vado a giocare dopo l’Europeo? Mi hanno chiamato questa settimana dalla Juve e ho già parlato con il direttore sportivo. Finché le cose non sono ufficiali, non posso dire niente. Con o senza Allegri lo scenario è rimasto uguale. È stato un anno particolare, perché negli ultimi dieci anni non eravamo abituati ad avere una stagione così. Speriamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati tanto i tifosi, lo stadio della Juve quando è vuoto si sente”. Futuro deciso, dunque, per Morata: l’attaccante sarà ancora bianconero anche nella prossima stagione. Si attende solo l’ufficialità.