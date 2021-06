Marcelo destinato all’addio dal Real Madrid: Juventus defilata per il terzino brasiliano, con Everton e Leeds in prima fila per portarlo in Premier League

Resta incerto il futuro di Marcelo al Real Madrid nonostante il ritorno sulla panchina dei ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è un estimatore del brasiliano, ma la concorrenza di Mendy a sinistra e una carta d’identità non più verdissima (classe ’88), avvicinerebbero il nazionale verdeoro verso l’uscita dalla Casa Blanca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Marcelo lontano: futuro in Premier League

Marcelo secondo la stampa spagnola sembra destinato a cambiare maglia questa estate, con la Juventus che resterebbe alla finestra spinta in particolare dell’amico Cristiano Ronaldo, che in caso di permanenza a Torino insisterebbe con la dirigenza per lo sbarco sotto la Mole del brasiliano. Il club bianconero però avrebbe in questo momento altre priorità, con il connazionale Alex Sandro confermato sul lato mancino dopo il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera. Anzi, per il cartellino di Marcelo farebbero sul serio soprattutto dalla Premier League.

Come riporta il ‘Daily Mirror’, il Leeds di Bielsa e l’Everton sarebbero le squadre più accreditate per ottenere i servigi del laterale verdeoro per la prossima stagione. Soprattutto il club di Liverpool sarebbe in vantaggio sui connazionali, con Marcelo che chiede un contratto biennale da 5 milioni di euro all’anno. Il Real valuterebbe circa 10 milioni il cartellino del brasiliano, che ha ancora un anno di contratto con gli spagnoli.