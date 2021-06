Dalla Spagna rilanciano la pista William Carvalho anche per l’Inter. Il Betis pensa alla cessione e spuntano le cifre

La nuova Inter di Simone Inzaghi è già al lavoro in sede di calciomercato per potenziare nei limiti del possibile l’organico della squadra campione d’Italia. Un occhio sempre attento ai conti per il club di Zhang, che piazzerà prima una cessione importante con Hakimi sempre più indiziato ad essere il grande sacrificato. A seguire Marotta e soci provvederanno a migliorare la rosa andando a puntellare i ruoli che ne hanno maggiormente bisogno. Al di là dell’esterno sinistro e del vice Lukaku, l’Inter con la giusta occasione potrebbe anche andare a regalare un nuovo mediano a Simone Inzaghi. La chance ghiotta potrebbe arrivare dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, svolta Gosens | C’è l’offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dal Brasile il baby attaccante: sfida all’Inter

Calciomercato Inter, battaglia per William Carvalho: il portoghese è cedibile

Il portale iberico ‘elgoldigital.com’ ha sottolineato come in casa Betis, William Carvalho dovrebbe presto diventare nuovamente oggetto di mercato in uscita, come d’altronde in ogni sessione. La società spagnola alla luce del possibile introito derivante da un suo addio, e dalle prestazioni in maglia biancoverde, appare propensa ad una cessione già questa estate. Nello specifico nonostante sia stato importante nella sua prima stagione al Real Betis, i restanti due hanno avuto un sensibile calo, motivo per cui dovrebbe partire la ricerca di un nuovo club, con i biancoverdi disposti ad ascoltare alcune offerte. Leicester e Inter sono due delle principali indiziate sulle tracce di Carvalho. Lo stesso portoghese era già stato accostato ai nerazzurri in passato, e tornerebbe così in auge.

Il Betis dal canto suo valuta l’addio e si è parlato finora di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro che consentirebbero così al centrocampista di avere carta bianca sul futuro. Il Real non si opporrebbe dunque alla cessione e per questa cifra tra i club alla finestra c’è anche il Wolverhampton oltre ad Inter e ai connazionali del Leicester.