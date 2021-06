Calciomercato Inter, Guardiola sceglie Lukaku | C'è l'offerta

L’Inter potrebbe cedere Romelu Lukaku nel corso della prossima sessione di calciomercato: offerta di Guardiola

L’Inter è alle prese con diversi problemi economici, che porteranno Suning a effettuare dei tagli di gestione. Inevitabile pensare a qualche cessione, soprattutto per i top player della squadra. Uno tra Hakimi, Lautaro Martinez e Lukaku potrebbe andar via e il maggior indiziato, secondo i media spagnoli, è il centravanti belga. Lukaku è stato protagonista di una doppietta ieri sera contro la Russia, che ha permesso ai Red Devils di vincere all’esordio di Euro 2020. E le sue qualità sono molto apprezzate da Pep Guardiola.

Inter, offerta di Guardiola per Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, infatti, il Manchester City avrebbe scelto Lukaku come prossimo centravanti. Guardiola deve far fronte alla partenza di Sergio Aguero, e preferisce l’attaccante dell’Inter rispetto a Kane e Haaland. Anche per un discorso economico, visto che il manager spagnolo porterebbe a casa Lukaku per circa 85 milioni di euro. Un’offerta che andrà fatta prima che l’Inter riesca a vendere Lautaro e Hakimi, perché a quel punto difficilmente Marotta si priverebbe di Big Rom.