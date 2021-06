Niente da fare per il rinnovo di contratto, l’attaccante ha scelto di andare via e il Bayern Monaco fissa il prezzo: cifra monstre

Kinglsey Coman ha deciso: vuole andare via dal Bayern Monaco. L’attaccante francese, in scadenza di contratto nel 2023, ha deciso di non prolungare il contratto con la società tedesca e vorrebbe lasciarla già in questa finestra. All’ex Juventus non mancano certo le pretendenti: il Liverpool ci sta facendo un pensierino e così anche il Manchester City di Guardiola potrebbe farsi avanti. Il 25enne parigino sul mercato potrebbe diventare un’attrazione anche per altri club, compresa la Juventus che deve rinforzare il proprio reparto avanzato anche se, al momento, cerca calciatori con altri tipi di caratteristiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, no al rinnovo: super offerta della Juventus

Calciomercato, il Bayern vuole 100 milioni per Coman

Tutti però dovranno fare i conti con la valutazione fatta dal Bayern Monaco. Il club tedesco – secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’ – non ha alcuna intenzione di lasciar andare Coman per un prezzo inferiore ai cento milioni di euro. Una somma che spaventerebbe la maggior parte dei club ma dalla quale la società bavarese non sarebbe propensa a muoversi. Le pretendenti sono avvisate: chi vuole Coman deve sborsare un assegno di almeno 100 milioni di euro.