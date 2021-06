Secondo gli utenti di Calciomercato.it che hanno preso parte al sondaggio su Twitter, dei quattro capitani italiani in scadenza 2022 il preferito è Insigne



L’Italia sugli scudi dopo l’esordio a Euro 2020 con cui ha demolito 3-0 la Turchia grazie ai gol di Insigne, Immobile e l’autorete di Demiral. Tre punti fondamentali e che mettono sostanzialmente sulla buona strada il girone A con anche Svizzera e Galles, che si stanno affrontando in questi minuti. All’interno della Nazionale però ci sono anche tante situazioni di calciomercato singole, con contratti in scadenza nel 2022 con le proprie squadre di cui detengono anche la fascia di capitano.

Leader e bandiere col futuro in bilico. Come LorenzocolAndreacolLorenzocon lae AlessiocolQuesti ultimi due non fanno parte della spedizione italiana per motivi diversi, ma restano tra gli azzurri con la situazione più interessante per chi punta a prenderli a zero tra un anno. Big senza rinnovo: ai nostri utenti di Calciomercato.it abbiamo chiesto suchi sceglierebbero per la propria squadra. La vittoria è andata in maniera abbastanza netta a Lorenzo(37,8%), seguito da Lorenzo(29,9%) e Andrea(22,8%). Molto più staccato troviamo(9,4%), penalizzato da una stagione sottotono, conclusa in la panchina con l’arrivo di