Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1: Moore risponde a Embolo

Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1: nella seconda gara del girone dell’Italia, gli elvetici avanti con Embolo ma ripresi da Moore

Finisce in parità la seconda gara della prima giornata del girone A di Euro 2020. A Baku, Galles e Svizzera, avversarie dell’Italia, si annullano e concludono sull’1-1. Moore pareggia il gol di Embolo, ma gli elvetici devono fare mea culpa per le innumerevoli occasioni sprecate.

Inizio di gara a ritmi piuttosto lenti, dove la maggiore incisività dei gallesi sugli esterni sembra poter avere la meglio. James sgomma più di una volta, la prima grande occasione è di Moore che chiama Sommer a un miracolo di testa. Lentamente, però, la Svizzera prende campo, il Galles è troppo rinunciatario e rischia su un colpo di tacco di Schar e su due occasioni sprecate malamente da Seferovic. A inizio ripresa, si scatena Embolo: con una grande azione chiama Ward alla paratissima, di testa sul successivo angolo va a segno e porta avanti la squadra di Petkovic. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è incontenibile e prima regala una palla che Mbabu spreca, poi non trova la doppietta con un destro a giro a lato di pochissimo. La Svizzera non la chiude e il Galles, d’orgoglio, pareggia con un colpo di testa di Moore. Anzi, va vicino anche al colpaccio, con Ramsey che manca una deviazione comoda sotto porta. Embolo ci prova fino alla fine, ma ancora Ward si salva. Un punto per uno e Italia da sola in vetta al suo girone.

GALLES-SVIZZERA 1-1 – 49′ Embolo (S), 74′ Moore (G)

CLASSIFICA GIRONE A: ITALIA 3 Galles, Svizzera 1 Turchia 0