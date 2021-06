Danimarca-Finlandia: Eriksen in ospedale, è stabile

Comunicato ufficiale sulle condizioni di Christian Eriksen: il giocatore danese è in ospedale ed è stabile

Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Christian Eriksen. Il giocatore è crollato in campo alla fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia. Dopo un massaggio cardiaco durato diversi minuti, è stato portato via in barella. Un comunicato ufficiale della Uefa spiega che il centrocampista si trova in ospedale e le sue condizioni sono definite come stabili.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Anche la federazione danese riferisce, in un tweet, che Eriksen è sveglio ed è in ospedale dove resterà in osservazione per accertamenti. L’Inter è in contatto con la federazione nordica e dalla sede nerazzurra, apprendiamo, filtra ‘un cauto ottimismo’.

La Uefa, intanto, informa anche che gli ufficiali di gara sono riuniti con le squadre per decidere il da farsi in merito al match, che è stato ovviamente sospeso. Alle 19.45 altri aggiornamenti.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021