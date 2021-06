Calciomercato.it seguirà in tempo reale Galles-Svizzera, avversarie dell’Italia nel Girone A di Euro 2020

Dopo la convincente vittoria dell’Italia contro la Turchia, Euro 2020 entra oggi nel vivo con tre partite in programma. Riflettori puntati soprattutto su Galles-Svizzera, seconda partita in palinsesto nel nostro girone. Una sfida importante anche in ottica mercato, visto che Ramsey alla vigilia non ha nascosto la voglia di lasciare la Juventus, mentre sul fronte opposto Xhaka spera di diventare un giocatore della Roma nei prossimi giorni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Galles-Svizzera

Galles (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale. Allenatore: Robert Page.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore: Vladimir Petkovic.

CLASSIFICA GRUPPO A: Italia 3; Galles 0; Svizzera 0; Turchia 0