Diversi colloqui in B per Gigi De Canio, con Chievo, Spal e Cittadella possibili destinazioni, mentre avanza il pressing dalla C

Gigi De Canio è pronto a tornare in panchina. Diverse sono le squadre che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, si stanno interessando al tecnico materano nelle ultime settimane. Diversi sondaggi ci sono stati anche in Serie B è tra quelli più importanti si segnalano il Chievo, la Spal ed il Cittadella. Club di prima fascia che potrebbero affidarsi all’ex trainer di Udinese e Ternana per assaltare il campionato cadetto e tornare immediatamente in Serie A. Ci sono anche svariate ipotesi di Serie c, sempre di altro profilo, che in queste ore tengono De Canio in massima considerazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dal Carpi al Catania, passando per il Novara la Triestina ed il Sudtirol sono numerose le squadre ti hanno chiesto informazioni sulla possibilità di ingaggiare il tecnico. Nei prossimi giorni, In particolare quando saranno sciolte anche alcune vicende societarie che riguardano i club menzionati, ci sarà la possibilità di conoscere da quale squadra ripartirà De Canio per la sua prossima avventura.