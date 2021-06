Christian Eriksen ha avuto un malore nel corso di Danimarca-Finlandia: da Ronaldo a Conte, i messaggio di incoraggiamento

Il mondo del calcio si stringe intorno a Christian Eriksen. Il malore accusato dal trequartista durante Danimarca-Finlandia ha lasciato con il fiato sospeso tutti. Minuti interminabili e poi il sospiro di sollievo con le notizie che arrivano dall’ospedale. Tanti i messaggi di sostegno e preghiera che sono arrivati per Eriksen. Dall’Inter che ha twittato un Forza Chris al Napoli e poi compagni e avversari. Le dediche di Lukaku e Hakimi, il messaggio di preghiera di Cristiano Ronaldo, l’incoraggiamento arrivato da ex numeri 10 come Totti e Del Piero. Tutti in preghiera per Christian Eriksen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

My thoughts and prayers are with Christian. C’mon guy ♥️ see you soon in field.#Eriksen — Roberto Mancini (@robymancio) June 12, 2021

Forza Christian, siamo tutti con te! 💪🙏🏻 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2021