Milan, dalla Spagna sottolineano come il club rossonero avrebbe accettato la proposta del Psg per Theo Hernandez

Nonostante una stagione da protagonista con la maglia del Milan, Theo Hernandez non è stato convocato da Didier Deschamps per Euro 2020. Il terzino dunque seguirà le partite da casa e farà il tifo per il fratello Lucas. Nel frattempo però, il suo nome è finito al centro delle voci di mercato, con un possibile approdo proprio in terra transalpina. Il Paris Saint-Germain infatti è alla ricerca di nuovi colpi dopo un’annata deludente dal punto di vista dei trofei conquistati. Il club parigino è desideroso di migliorare la propria rosa e, dopo l’innesto di Wijnaldum a costo zero e l’affare Donnarumma destinato a concretizzarsi, il mercato in entrata sembra pronto a subire un’importante accelerata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, 50 milioni per Theo Hernandez

Stando infatti a quanto riferito da ‘Don Balon’, il Psg avrebbe fatto un’importante accelerata per Theo Hernandez. Il terzino è un obiettivo prioritario per le corsie parigini, così come Hakimi dell’Inter. E in base a ciò che viene detto dalla Spagna, il Milan avrebbe accettato la proposta transalpina pari a 50 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante che permetterebbe ai rossoneri di guadagnare un notevole tesoretto.

Il Milan, inoltre, sarebbe già pronto ad offrire il ruolo da titolare della corsia a Junior Firpo, spagnolo di origini dominicane in uscita dal Barcellona. Il profilo dell’ex Real Betis piace molto in casa rossonera, con il Milan che vorrebbe acquistarlo per rafforzare la squadra, indipendentemente dalla partenza di Theo. Difficile infatti che i rossoneri possano lasciar partire l’ex Real Madrid, a meno che l’offerta sul piatto non possa davvero far vacillare Maldini e la dirigenza.