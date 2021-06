In casa PSG c’è preoccupazione e attesa per la decisione di Mbappe sul suo futuro dopo le ultime parole in chiave mercato

Kylian Mbappe spaventa il PSG. Parlando del suo futuro, l’attaccante francese classe 1998 ha manifestato alcuni dubbi: “Non ho necessariamente bisogno di andare veloce. Devo prendere la decisione giusta, cosa difficile, e darmi tutte le possibilità di prendere una decisione – spiega a ‘France Football’ – Sono in un posto che mi piace, dove mi sento bene. Ma questo è il posto migliore per me? Non ho ancora la risposta. So che un progetto con o senza di me non è proprio lo stesso per il club”.

Mbappe ha proseguito il suo commento: “Ma il PSG capisce le mie sensazioni. Essere un grande giocatore si dimostra anche fuori dal campo dove bisogna saper fare le cose in modo pulito e con classe”. Mbappe ormai da anni è nel mirino delle migliori società al mondo, Juventus e Real Madrid tra le altre; i francesi, dunque, ora attendono la sua decisione.