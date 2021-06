Juventus, Locatelli sempre nel mirino: il club bianconero potrebbe provare ad abbassare le pretese neroverdi con una doppia contropartita, Fagioli e Frabotta

A caccia di un rinforzo per la mediana. La Juventus studia almeno un colpo per il proprio centrocampo, con l’obiettivo di regalare ad Allegri un nuovo acquisto. La società bianconera valuta diversi profili, dal ritorno di Pjanic fino a Manuel Locatelli. Sarebbe lui la richiesta principale di Massimiliano Allegri, che lo farebbe agire davanti alla difesa. Il problema maggiore è rappresentato dal prezzo chiesto dal Sassuolo per arrivare al centrocampista: non meno di 40 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, obiettivo Locatelli: due nomi al Sassuolo

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero potrebbe tentare di abbassare le pretese della società emiliana grazie all’inserimento di due giovani contropartite. Al Sassuolo piacciono infatti molto sia Frabotta che Fagioli. Il terzino sinistro è stato l’under-23 bianconero più utilizzato da Andrea Pirlo nel corso della scorsa stagione. Un incontro tra il suo procuratore Claudio Vigorelli e la società piemontese è già in programma: si discuterà della possibilità di rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio o di cessione. Oltre al Sassuolo, anche Genoa, Sampdoria e Cagliari hanno chiesto informazioni su di lui.

Anche il giovane Nicolò Fagioli potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Classe 2001, apprezzato anche da Massimiliano Allegri, il ragazzo nato a Piacenza potrebbe non essere tra i giocatori a disposizione del tecnico livornese per la prossima stagione. La Juventus, sottolinea la ‘Rosea’, vorrebbe inserirlo nella trattativa con il Sassuolo per arrivare a Locatelli con l’obiettivo di abbassare la parte cash. Il ragazzo sarebbe felice di fare un’esperienza in Emilia. Fagioli è un profilo gradito al Sassuolo, però ha poca esperienza in A ed è considerato più un investimento per il futuro che un rinforzo per l’immediato. L’ipotesi scambio però a questo punto non è da sottovalutare.