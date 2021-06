Calciomercato Inter, contatti per il colpo a zero in Serie A! I dettagli

Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano a Radu per il ruolo di vice Bastoni. Contatti con il difensore in scadenza con la Lazio

Potrebbe essere Stefan Radu il fedelissimo di Simone Inzaghi che seguirà l’allenatore all’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro sta seriamente pensando all’esperto difensore rumeno per il ruolo di vice Bastoni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 34enne è in scadenza di contratto con la Lazio e non ha ancora rinnovato con i biancocelesti. Radu è così un’idea molto concreta per l’Inter, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Vi terremo aggiornati.