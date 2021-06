Calciomercato Inter, scambio per Lautaro Martinez | Addio con 55 milioni

Il futuro di Lautaro Martinez resta al centro dei pensieri in casa Inter. L’attaccante argentino potrebbe presto separarsi dai nerazzurri

L’Inter ha conquistato un grande scudetto sul campo, ma già da ora sono molti i fattori che stanno mutando nella Beneamata. Questione di calciomercato, bilanci da rispettare e questioni societarie ancora irrisolte. E così anche un profilo come Lautaro Martinez, grande protagonista nella corsa scudetto dei nerazzurri, ora non è certo della permanenza, anzi. E le big internazionali non aiutano: un nome come quello del Toro è particolarmente appetibile per qualità tecniche e tattiche. Un concentrato di grinta, istinto e talento al servizio della squadra.

Caratteristiche che ben si rifanno al calcio spagnolo e al Barcellona. Proprio per questo, dopo i tantissimi rumors della primavera 2020, ora i blaugrana sono pronti a rifarsi sotto concretamente per l’attaccante argentino. L’attaccante per il momento ha messo in standby il rinnovo di contratto con l’Inter e in Spagna spingono per arrivare al calciatore. Un’operazione che ora potrebbe riprendere quota dopo un anno esatto da quando si era interrotta.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona con lo scambio: occhio a Emerson Royal

Il Barcellona tenta l’affondo per Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta ‘Sport’ questa mattina, l’attaccante argentino sarebbe il nome individuato per rinforzare l’attacco. I blaugrana vogliono effettuare un’operazione importante, ma che non sfugga alle cifre pianificate in società.

Per questo, secondo il quotidiano spagnolo, resta da tenere in grande considerazione Emerson Royal. Il terzino appena rientrato in blaugrana potrebbe rientrare nell’affare e abbassare la parte cash da offrire per l’argentino a ‘soli’ 55 milioni di euro. Di certo, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, per vedere il terzino in nerazzurro restano diversi ostacoli. Per l’eventuale sostituto di Achraf Hakimi, inoltre, il Barcellona sembra avere le idee piuttosto chiare. In ogni caso, il nome di Lautaro resta nell’agenda blaugrana: vedremo se l’operazione decollerà e con quali condizioni.