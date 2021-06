Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è oggetto del desiderio di numerosi grandi club: occhio all’inserimento della big spagnola

Il calciomercato dell’Inter è in pieno fermento. I nerazzurri sono concentrati principalmente, al momento, sul fronte cessioni. Per la società targata Suning è necessario realizzare dei tagli e il club è al lavoro per mettere in atto almeno una cessione importante nella rosa. Il pezzo pregiato maggiormente vicino all’addio in questo momento è Achraf Hakimi. Sul forte esterno c’è una trattativa ben avviata con il PSG e la Beneamata si sta già muovendo in ottica sostituto. Occhio, però, anche a Nicolò Barella: il centrocampista italiano è oggetto del desiderio di molte compagini top e sarebbe spuntata anche una nuova grande pretendente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, pericolo Barella: irrompe il Real

Non poteva immaginare un debutto migliore Barella agli Europei con l’Italia. La mezz’ala sarda ha brillato nel match contro la Turchia ed è stato uno dei migliori in campo per gli azzurri. Non solo calcio giocato, però, nella serata di ieri, anche calciomercato. Stando a quanto riferisce il portale ‘Dondiario.com’, la prestazione del classe ’97 è stata osservata con particolare attenzione dal Real Madrid.

Al club ‘merengue’ piace molto il profilo dell’ex Cagliari e col ritorno in panchina di Carlo Ancelotti l’ipotesi pare prendere sempre più corpo. Ma la fila per aggiudicarsi il talento nerazzurro è molto lunga: bisogna tenere a mente, infatti, anche la presenza di Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid. Il contratto di Barella è in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si attesta sugli 80 milioni di euro. I milanesi, dal canto loro, considerano il loro gioiello incedibile e faranno di tutto per resistere alle avances. C’è anche il Real per Barella, staremo a vedere se ci saranno eventuali sviluppi.

Emanuele Tavano