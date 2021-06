Calciomercato, Buffon torna subito | Annuncio e data

Gigi Buffon ha lasciato la Juventus e ora deve decidere il suo futuro: l’agente annuncia un incontro

Sta per arrivare il momento della decisione per Gigi Buffon. Il portiere, 43 anni, ha salutato la Juventus ed ora deve scegliere se accettare una nuova proposta o appendere gli scarpini al chiodo. Una decisione che non tarderà ad arrivare. A fine campionato, Buffon aveva parlato della necessità di prendersi una ventina di giorni per riflettere ed ora potrebbe dare la risposta definitiva sul suo futuro.

Idea anche del Barcellona come secondo portiere, il 43enne potrebbe tornare anche a Parma, lì dove la sua carriera ha avuto inizio. Una ipotesi della quale parla il suo agente Silvano Martina in alcune dichiarazioni rilasciate a 'ParmaToday.it'.

Calciomercato, agente Buffon: “Parma pista percorribile”

La possibilità di tornare ad indossare la maglia gialloblù anche se in Serie B non è così remota. Il procuratore spiega: “Parma è una pista percorribile ma non devo decidere il per lui”.

Una decisione non è ancora stata presa anche se novità potrebbero arrivare a breve: “E’ ancora tutto aperto, Gigi sta valutando tutte le ipotesi e tra queste c’è anche il Parma. In settimana mi vedrò con lui e parleremo del futuro: vediamo quel che accadrà”.