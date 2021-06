Leonardo Spinazzola ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Turchia: “Bellissimo vedere mio figlio per la prima volta in tribuna”

La Nazionale non ha deluso le aspettative e, nella gara d’esordio degli Europei, ha schiantato la Turchia. Una convincente vittoria per 3-0 dell’Italia, che ha fatto esultare tutti i tifosi presenti all’Olimpico. Leonardo Spinazzola ha commentato il successo ai microfoni della ‘Rai’: “Partita perfetta, un inizio così non si poteva sperare”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Quello che ha impressionato maggiormente l’esterno della Roma, però, è stato rivedere il pubblico sugli spalti: “I tifosi ci erano mancati da morire, ho avuto i brividi quando li ho visti ad aspettarci sotto al pullman. Bellissimo anche vedere mio figlio per la prima volta in tribuna”. Riguardo al suo ruolo da titolare, poi, Spinazzola ha aggiunto: “Non mi sento titolare fisso, perché c’è Emerson Palmieri ed è una bella concorrenza. Comunque sono convinto dei miei mezzi e dormo sereno”.