Turchia-Italia, Marchisio non ha dubbi: “Rigore netto”

Claudio Marchisio ha commentato il discusso episodio di fine primo tempo per un rigore non concesso all’Italia

L’Italia di Mancini recrimina a fine primo tempo per un calcio di rigore non assegnato per un fallo di mano piuttosto dubbio. Non ha dubbi, invece, Claudio Marchisio. Questo il commento dell’ex Juve a ‘Rai Sport’: “L’Italia non ha trovato il varco, anche se quando ha giocato palla a terra è arrivata al tiro con pericolosità. Coi palloni alti la Turchia ha avuto la meglio. Il rigore secondo me è netto, perché Celik ferma la palla col braccio largo, non facendola arrivare a Immobile a centro area”.