Il primo tempo di Turchia-Italia ha visto gli azzurri comandare il gioco ma non segnare: i social si scatenano contro un calciatore

Finisce 0-0 il primo tempo tra Turchia e Italia. Gli azzurri hanno comandato la manovra per tutti i 45 minuti senza mai trovare però lo spunto vincente. Una delle migliori occasioni da gol è capitata tra i piedi di Lorenzo Insigne che però da buona posizione non ha centrato lo specchio della porta. Lo stesso numero 10 azzurro ci ha riprovato più tardi con una conclusione centrale. Una duplice occasione che ha scatenato i tifosi sui social che non hanno risparmiato critiche al calciatore del Napoli. Da “fenomeno da squadrette” a “deleterio”, tante le critiche per Insigne. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Ho visto Insigne in campo e ho detto “ma è l’under 15?”#Euro2020 — Vincenzo (@VincenzoMart) June 11, 2021

Immobile e Insigne i fenomeni da squadrette — ania Buffon 38…verso il 39😋 (@ania_joe) June 11, 2021

La vita, la morte, le tasse, il tiro a giro che finisce fuori di Insigne. #classici #sportmodernità #EURO2020 — Simone Bianco (@TheDiamondAge_S) June 11, 2021

Immobile e Insigne, deleteri — LucaJuvenelcuore#Minnesota (@juvemyheart) June 11, 2021