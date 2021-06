Turchia-Italia, Immobile: “Fatto il nostro dovere. Bellissimo rivedere i tifosi”

Il commento di Immobile a fine partita. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante azzurro

L'Italia apre Euro 2020 con il tris alla Turchia. In gol anche Immobile, autore del momentaneo 2-0. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante ai microfoni di 'Rai Sport': "Abbiamo fatto il nostro dovere. Dovevamo partire benissimo e l'abbiamo fatto, con i nostri tifosi. Vederli tornare è bellissimo. Abbiamo avuto pazienza, la Turchia è una squadra forte e ha messo in difficoltà squadre di livello".

“Nel primo tempo abbiamo cercato di far girare la palla e farli stancare, giocando in velocità ma andando a sbattere con i cross contro il loro muro. Nella ripresa siamo stati più precisi e abbiamo trovato gli spazi. – conclude Immobile – Dedico il gol a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia. Fare gol in questo stadio, con i tifosi è emozionante”.