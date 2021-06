Oggi il via ad Euro 2020 con la sfida Italia-Turchia, ecco secondo gli utenti di Calciomercato.it chi sarà l’uomo decisivo per gli Azzurri

Si comincia! Euro 2020 è finalmente pronto a prendere il via con la sfida di stasera in programma allo stadio Olimpico di Roma. Di fronte Italia e Turchia, per la gara iniziale della manifestazione. Gli Azzurri di Roberto Mancini si preparano a sfidare gli uomini di Gunes per partire con il piede giusto nel corso della manifestazione.

E nel sondaggio proposto da Calciomercato.it sulla propria pagina Twitter, è stato chiesto chi sarà l’uomo decisivo per la squadra azzurra nel corso della sfida di questa sera. Grande equilibrio tra le valutazioni, con Lorenzo Insigne che è stato il prescelto con il 30,9% dei voti. Segue Barella con il 28,6% delle preferenze e appaiato c’è Ciro Immobile (28%). Molto più indietro Gigio Donnarumma, al 12,6%. Ma c’è anche chi non ha scelto una delle quattro opzioni. In questo senso i commenti più gettonati hanno riguardato Chiesa e Berardi.