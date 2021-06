Tra qualche ora prenderà il via il match inaugurale di Euro 2020 tra Turchia e Italia: di seguito le probabili formazioni dell’incontro

Ci siamo. Stasera alle ore 21:00 prenderanno il via gli Europei e ad inaugurare la competizione ci sarà il match tra Turchia e Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I CT delle rispettive Nazionali stanno per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo alle formazioni dal primo minuto. Per quanto riguarda gli azzurri, Mancini va verso la conferma del 4-3-3. La maggior parte dei titolari è a disposizione, mentre a centrocampo ci saranno scelte obbligate. Dopo i saluti di Pellegrini – sostituito da Castrovilli – e con Verratti ancora non pienamente recuperato, la triade scelta dal mister sarà quella composta da Locatelli, Jorginho e Barella.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Italia-Turchia, Mancini punta Wembley: “Continuiamo a divertirci”

I turchi, invece, opteranno per qualche cambiamento al solito 4-4-2. Ci saranno, infatti, due mediani – Ahyan e Yokuslu – a fare da schermo per limitare le avanzate dell’Italia. Presente in attacco Burak Yilmaz, in grande spolvero nell’ultimo periodo. Non mancheranno anche lo juventino Demiral in difesa e il milanista Calhanoglu sulla trequarti.

Di seguito le probabili formazioni del match.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Ahyan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. CT Senol Gunes

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Roberto Mancini

Emanuele Tavano