Con un anno di ritardo, ecco Euro 2020: tanti i tifosi che si sono riuniti a piazza del Popolo a Roma per il prepartita tra Italia e Turchia







L’attesa è finita, finalmente ci siamo. La città di Roma inaugura Euro2020 (con un anno di ritardo a causa della pandemia) in un clima di festa e voglia di normalità. Il lungo pomeriggio di attesa per Italia-Turchia è stato vissuto da tanto tifosi a piazza del Popolo dove è stato allestito il ‘Uefa Festival Rome’ più grande d’Europa. Musica e comicità sul palco e la possibilità – previa prenotazione – di giocare a biliardino e a calcio 3 contro 3 in campetti allestiti in piazza. Tanto entusiasmo per gli azzurri, ma anche dei tanti tifosi turchi arrivati per sostenere la propria squadra. Lo spettacolo continua fino a sera inoltrata: sui maxi schermi sarà proiettata la partita dando a tutti la possibilità di vedere gratuitamente il match nel rispetto delle normative anti Covid.