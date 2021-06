DIRETTA Euro2020, Turchia-Italia | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra l’Italia di Mancini e la Turchia di Gunes in tempo reale

L’Italia affronta la Turchia a Roma nella gara che inaugura Euro2020. Da un lato gli Azzurri di Roberto Mancini vogliono rispettare il pronostico e partire con una vittoria per mettere subito un mattone verso la qualificazione agli ottavi di finale. Dall’altro i biancorossi di Gunes cercano un risultato positivo per candidarsi ad essere tra le sorprese degli Europei. Domani in campo le altre Nazionali del gruppo A: Svizzera e Galles. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Probabili formazioni Turchia-Italia

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All.: Gunes. : Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.Gunes.