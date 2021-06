Coronavirus, il bollettino dell’11 giugno: 1.901 nuovi casi

I dati del bollettino sul coronavirus di venerdì 11 giugno 2021: sono 1.901 i nuovi casi e 69 i deceduti nelle ultime ventiquattro ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus di venerdì 11 giugno: sono 1.901 i nuovi casi di positività al virus e 69 sono i decessi delle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.241.760. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 200.395 . Il tasso di positività si attesta così allo 0,9%. I casi attualmente positivi sono 165.239.

Per quanto riguarda i decessi, sono126.924 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dimessi ed i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 597 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 29 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.