Tottenham, la panchina destinata a continuare a parlare portoghese: dall’Inghilterra si parla di accordo raggiunto per Paulo Fonseca

Il Tottenham è sempre più vicino a nominare il suo nuovo allenatore. La società londinese, che affiderà le manovre di mercato a Fabio Paratici, è pronta a sciogliere le riserve. Gli ‘Spurs’ puntano infatti decisi su Paulo Fonseca, che sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto con il club inglese: l’accordo sarebbe già stato raggiunto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Stop per Conte al Tottenham: gli ostacoli per la chiusura. Tempi stretti

Lo scambio di panchine tutto in salsa lusitana sull’asse Roma-Londra si sta per concretizzare. Stando infatti a quanto raccolto dal ‘Daily Telegraph’, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con Fonseca: due anni di contratto con l’opzione per una terza stagione. Una decisione, quella di puntare sul tecnico portoghese, che non i tifosi degli ‘Spurs’ non sembrano avere gradito. L’operazione comunque è in fase di conclusione e dovrebbe definirsi una volta che ci sarà l’annuncio ufficiale di Fabio Paratici come nuovo dirigente della società del nord di Londra. Stando a ciò che riferiscono dall’Inghilterra, mancherebbero solo gli ultimi dettagli burocratici e le firme, che potrebbero avvenire nel weekend, al massimo ad inizio settimana prossima.