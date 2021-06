Il Milan è pronto a programmare la nuova stagione sul calciomercato: in arrivo un’offerta dalla Premier League che potrebbe cambiare i piani dei rossoneri

Il Milan è riuscito, dopo una stagione di alti e bassi, a conquistare l’ambita qualificazione alla prossima Champions League, all’ultima giornata. I rossoneri ora si concentrano sulle possibili operazioni in entrata, a caccia dei profili giusti per completare la rosa e garantire una parco giocatori adeguato a Stefano Pioli per affrontare le fatiche in campionato e Champions League.

Il Milan, però, non dovrà pensare solo alle entrate, ma anche alle uscite. I rossoneri, infatti, si preparano a subire l’assalto a uno dei loro gioielli: si tratta di Rafael Leao. Vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni come l’attaccante sia un elemento su cui il Milan ha deciso di puntare. Non è assolutamente un elemento da svendere, anzi i rossoneri sono convinti che debba esprimere ancora tutte le sue qualità e non vogliono privarsene.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, però, dopo l’incontro avvenuto mercoledì sera tra Jorge Mendes, Maldini e Massara, è in arrivo anche un’offerta dall’Inghilterra. Come detto, i rossoneri puntano forte sul calciatore, ma aspettano di capire l’entità della cifra per valutare eventuali sviluppi in uscita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, da Rafael Leao al futuro di Calhanoglu: gli ultimi segnali

Intanto, non si sblocca il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista rimanda il suo futuro: aspetterà il termine di Euro 2020 prima di sciogliere i dubbi sulla sua destinazione. Il rebus resta vivo e vi abbiamo riportato gli ultimi sviluppi circa l’interesse dal Qatar, e intanto, come riporta la Rosea, resta ancora la distanza tra domanda e offerta. L’entourage del calciatore chiede, infatti, 5 milioni di euro, il Milan è fermo a 4 e non intende andare oltre. Stefano Pioli confermerebbe volentieri il trequartista, ma il Milan si sta convincendo che avere le mani libere, come avvenuto per Gianluigi Donnarumma, possa essere la mossa migliore.

Se non dovesse arrivare la fumata bianca per il trequartista, resta in piedi l’opzione Rodrigo De Paul. Vi abbiamo riportato nei dettagli anche la possibilità di arrivare ad Hakim Ziyech e l’interesse parallelo del Napoli, come anche le ultime sulle possibilità di permanenza per Brahim Diaz.