Il Milan si prepara ad affrontare un’estate bollente in sede di calciomercato: arriva la svolta per l’attaccante, c’è l’incontro

Milan molto attivo sul calciomercato. I rossoneri stanno continuando a sondare varie piste per rinforzare la rosa. Il preferito per il ruolo di centravanti è, come noto, Olivier Giroud, per il quale Maldini starebbe tentando l’accelerata decisiva. Il ‘Diavolo’, inoltre, avrebbe pronta l’offerta per Adli del Tolosa, altro profilo molto gradito alla dirigenza milanese. La società, però, rimane vigile anche riguardo al fronte uscite: spunta un’interessante novità a proposito dell’esterno Jens Petter Hauge. Vediamo i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, assalto a Hauge: c’è l’incontro con l’agente

Il talento norvegese ha fatto vedere qualità importanti nella sua prima stagione in Italia. I suoi 5 gol in 23 presenze tra Serie A ed Europa League lo rendono senza dubbio un profilo appetibile per diversi club. In particolare, stando a quanto riferisce il sito ‘Kicker.de’, il Wolfsburg sarebbe non poco interessato al suo acquisto. E non è tutto: è già avvenuto un incontro tra l’agente del gioiellino – Emefie Aneke Atta – e il club tedesco. Il procuratore avrebbe fatto visita quartier generale de ‘I lupi’, come testimoniato da una foto pubblicata dall’agente sul suo profilo Instagram. Il classe ’99 sarebbe, inoltre, l’aggiunta ideale allo scacchiere tattico della squadra di Van Bommel.

Bisogna tenere a mente, però, che di recente Hauge era stato accostato al Watford nell’affare De Paul con l’Udinese. Il 21enne – in scadenza di contratto a giugno 2025 e con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro – rappresentava una ghiotta occasione per i rossoneri al fine di abbassare le pretese per l’argentino, ma se dovesse approdare in Bundesliga l’operazione si complicherebbe. Il Wolfsburg, dal canto suo, continua ad avere un candidato privilegiato per il ruolo di esterno d’attacco, che porta il nome di Milot Rashica. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano