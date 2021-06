Maurizio Sarri sta costruendo la sua Lazio e il primo colpo sembra ormai in dirittura d’arrivo

Maurizio Sarri ha già cominciato a operare per costruire la nuova Lazio. Sarà una rosa senza dubbio modificare, non stravolgere ma comunque adattare all’allenatore. Dal 3-5-2 si passerà a un 4-3-3 o un 4-3-1-2, comunque serviranno terzini ed esterni offensivi. E il primo colpo targato Sarri è praticamente a un passo. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, a breve ci sarà un vertice con il ds Tare: intanto l’arrivo di Elseid Hysaj è verso la definizione, a parametro zero. Lascerà il Napoli, così come Maksimovic che pure piace alla Lazio ma c’è la concorrenza della Fiorentina di Gattuso.

A centrocampo il nome resta quello di Loftus-Cheek che Sarri conosce bene per averlo allenato al Chelsea. Così come Kepa, il portiere spagnolo finito ai margini dei Blues con l’acquisto di Mendy e delle prestazioni non esaltanti. Era costato 80 milioni ai londinesi, è un affare complicato ma che potrebbe avere qualche chance con un prestito. Reina resterà, ma Strakosha è in bilico e in scadenza 2022. Per l’attacco i nomi che circolano sono Ilicic, Politano e Orsolini.