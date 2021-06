L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio può portare cambiamenti sul mercato: possibile obiettivo nella Juventus, ipotesi scambio

Maurizio Sarri torna in panchina. L’ex tecnico della Juventus è il nuovo allenatore della Lazio e proprio in biancoceleste potrebbe finire anche qualche calciatore bianconero. Come si legge su ’90min.com’, il tecnico di Figline avrebbe individuato in Federico Bernardeschi un possibile rinforzo per la società biancoceleste. L’ex Fiorentina ha vissuto un’annata deludente alla Juventus e un suo addio non sorprenderebbe. La società bianconera lo valuta intorno ai 15 milioni di euro ma sull’asse Roma-Torino potrebbe essere imbastito uno scambio che farebbe contente entrambe le società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Correa con la Lazio

Il nome che potrebbe finire in bianconero è quello di Correa. L’argentino è uno dei sacrificabili visto che per caratteristiche tecniche poco si adatta al gioco di Maurizio Sarri. La valutazione di Lotito si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro. Per questo l’affare potrebbe vedere Bernardeschi inserito come contropartita dalla Juventus con l’aggiunta da parte del club bianconero di 27-28 milioni di euro cash.

Soltanto un’ipotesi di trattativa ma che potrebbe accontentare le esigenze tecniche di entrambe le squadre. Quella di avere un attaccante in più per Allegri e quella che avere un calciatore duttile e capace di giocare anche come esterno alto nel 4-3-3 di Sarri.