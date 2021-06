Il centrocampo è il reparto che maggiormente impegnerà la Juventus nelle prossime settimane di mercato. Da Locatelli a Milinkovic-Savic

La stagione complessa della Juventus ha messo in luce in particolare tutti i limiti di un centrocampo che ha faticato ad ingranare, soprattutto nella fase di costruzione. La manovra bianconera nell’arco dell’anno non ha infatti subito particolari evoluzioni, risultando spesso lenta e prevedibile, tanto da penalizzare l’intero gioco della squadra. Il primo cambio importante in tal senso è arrivato con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri che dovrebbe impostare in modo differente la sua nuova Juve, mentre i successivi tasselli dovranno per forza di cose arrivare dal calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, missione centrocampo: senza Paratici occhio a Milinkovic-Savic

Per rinforzare il centrocampo sulla lista della Juventus c’è il solito Manuel Locatelli, regista del Sassuolo e della Nazionale reduce da un’altra grande annata da protagonista. Il centrocampista italiano ha infatti saputo imporsi ad alti livelli e la sua candidatura è tra le più autorevoli. Il giornalista Matteo Caronni ha però avanzato con forza un’altra opzione dopo l’addio di Paratici. Ai microfoni di ‘Topcalcio24’ ha affermato: “Con l’addio di Paratici, guarda caso, sono in calo le quotazioni di Locatelli. Per il centrocampo della Juve, occhio a Milinkovic-Savic“.

Tornerebbe quindi in auge anche il nome del talento serbo, che ora a Roma attende il nuovo allenatore Maurizio Sarri che dal canto suo non vorrà di certo privarsi di una delle stelle della squadra. Milinkovic dal canto suo è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi anni salvo poi restare sempre alla Lazio. Il suo contratto ad oggi scade nel 2024 ed è reduce da una grande annata da 8 reti e 10 assist in Serie A.