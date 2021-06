Le ultime di calciomercato Juventus chiamano in causa due giocatori: il primo torna ma vuole riandarsene subito, il secondo invece intende rimanere

Chi torna e vuole andare via, chi intende restare. Le ultime di calciomercato sulla Juventus hanno come protagonisti Mattia De Sciglio e Arthur. Partiamo dal terzino, di rientro dal prestito al Lione. I francesi non intendono acquistarlo a titolo definitivo e lui punta a non rimanere in bianconero nonostante il ritorno di “Landucci (vice di Allegri, ndr), l’uomo che l’ha aiutato in tutti i suoi passaggi – ha detto Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘juventibus’ – Ha dato mandato agli agenti di sondare in Inghilterra. Anche se vende Demiral, la Juve non tiene Rugani“, ha concluso Momblano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | “Addio a zero”

Il giornalista di fede bianconera si è poi spostato sul brasiliano, accostato al Psg ma che intende proseguire la sua avventura alla Juventus: “Il club francese mi ha smentito ogni tipo d’interesse per Arthur (per il quale Allegri non impazzisce): ‘Non siamo interessati a quel giocatore come cartatteristiche’. Pochettino vorrebbe giocare col doppio mediano, con due semi muscolari con Verratti un po’ più avanti. Non lo trattano nemmeno con la formula del prestito”, ha concluso Momblano. Arthur e De Sciglio, chi vuole resta e chi (ri)andare via dalla Juve.