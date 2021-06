Calciomercato Inter, Lautaro in bilico | Scelto il nuovo attaccante

Il calciomercato Inter fa i conti col futuro di bilico di Lautaro Martinez, in pole per l’attacco c’è Raspadori

“Ce lo hanno offerto, ma per il momento stiamo bene così”. Parlando della proposta di rinnovo per Lautaro Martinez, il suo agente Alejandro Camano ha mandato un messaggio chiaro all’Inter. Il futuro dell’attaccante, in scadenza di contratto a giugno 2023, resta quindi in bilico e costringe Marotta a vagliare soluzioni alternative. Molteplici sono i preferiti nella lista del dirigente, ma dalla Serie A avanza con forza la candidatura del giovane Raspadori.

Calciomercato Inter, Raspadori al posto di Lautaro: le ultime

Dopo le parole dell’agente di Lautaro, riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe virato su Giacomo Raspadori del Sassuolo. La candidatura di Muriel dell’Atalanta sarebbe invece da considerare in calo. Determinante si rivelerà il prezzo chiesto dai neroverdi per cedere il talento italiano, ma gli ottimi rapporti tra i club, così come quello tra i nerazzurri e l’agente Tinti, potrebbero favorire l’affare. L’Inter ragiona quindi sul dopo Lautaro e, insieme al colombiano Santos Borre, pensa anche a Raspadori.