Calciomercato Atalanta, un difensore per Gasperini: tris di nomi

Atalanta, tris di nomi per la difesa: Tomiyasu la prima scelta, ma non è semplice. Le alternative sono Lyanco e Lovato

Con Mattia Caldara non riscattato e destinato a tornare al Milan, l’Atalanta sta sondando il mercato per arrivare ad un difensore. Il club nerazzurro valuta diversi profili sul mercato. Il nome più gradito è quello di Tomiyasu del Bologna. Arrivare però al giapponese non è assolutamente facile. Ad agevolare l’affare potrebbe essere la situazione legata a Musa Barrow. Perché il Bologna non abbassa le proprie pretese (25 milioni di euro), ma l’obbligo di riscatto dell’attaccante potrebbe comportare l’inserimento del giapponese nell’affare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Koopmeiners-Atalanta, distanze da colmare. Napoli alla finestra

Se la pista Tomiyasu dovesse farsi davvero complessa, allora i nerazzurri punterebbero altrove. L’obiettivo è comunque quello di regalare un centrale a Gasperini e in questo senso le alternative al nipponico sono due. Una porta al Torino e più precisamente a Lyanco, l’altra a Lovato del Verona. Due giocatori già abituati a giocare in una difesa a tre e che potrebbero subito essere pronti per Gasperini. Il costo di entrambi potrebbe aggirarsi attorno ai 10-12 milioni. Su Lyanco c’è il Bologna, mentre Lovato piaceva anche ad altre big come Milan e Juventus. Il rapporto con l’Hellas è però eccellente e non è escluso che i nerazzurri possano inserire contropartite tecniche, magari Piccoli. Lo riferisce ‘Tuttosport’.