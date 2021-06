Lorenzo Pellegrini non farà parte del gruppo dell’Italia ad Euro 2020: il centrocampista sostituito da Castrovilli, il suo messaggio

Niente da fare Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma lascia il ritiro dell’Italia e dice addio ad Euro 2020. Il problema accusato ieri sera, una ricaduta di quello che si portava dietro da fine campionato, lo ha messo fuori causa. Roberto Mancini al suo posto ha chiamato Gaetano Castrovilli che sarà inserito nella lista da presentare entro questa sera alla Uefa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Pellegrini ha voluto lanciare un messaggio su Instagram per condividere il proprio dispiacere con i tifosi e urlare il suo “forza Italia“. “Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo Europeo – il post pubblicato dal centrocampista – . L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro dare l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme”.