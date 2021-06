Il Paris Saint-Germain ufficializza il primo acquisto a parametro zero: il comunicato della società transalpina

Il Psg ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione, un arrivo a parametro zero e probabilmente non l’ultimo. La società transalpina ha annunciato la firma di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese era in scadenza di contratto con il Liverpool e il Psg ha avuto la meglio sul Barcellona, offrendogli un contratto fino al 2024. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Wijnaldum, attualmente impegnato con l’Olanda per Euro 2020, ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da calciatore del Psg: “Firmare per il Paris Saint-Germain è una nuova sfida per me. Arrivo in una delle migliori squadre d’Europa – le sue parole – dove ho intenzione di portare tutta la mia voglia e il mio impegno in questo progetto ambizioso. Il Psg ha dimostrato in questi anni la sua forza e sono convinto che insieme, con i nostri tifosi, possiamo arrivare ancora più in alto”.