Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Raiola al lavoro per trovargli una nuova sistemazione: voci sul Barcellona con possibile scambio

Non ci sono dubbi, il Milan è pronto a disfarsi di Alessio Romagnoli. Il suo agente Mino Raiola è al lavoro già da mesi per cercargli una nuova sistemazione. A tal proposito, nelle ultime ore in Spagna è stato rilanciata la candidatura del Barcellona targato Laporta, col quale lo stesso Raiola vanta eccellenti rapporti. I blaugrana hanno bisogno di rinforzare il reparto arretrato e il classe ’95 di Velletri, in scadenza a giugno 2022 (stipendio sui 4 milioni), potrebbe essere il profilo giusto. Secondo ‘Sport Mediaset’ Maldini e soci vogliono sfruttare questo interesse per regalare a Pioli una alternativa a Theo Hernandez. Il nome è quello di Junior Firpo, che piace tanto a Massara e non a caso un obiettivo concreto già nelle ultime sessioni di calciomercato

Calciomercato Milan, Romagnoli ‘carta’ per Junior Firpo: le ultime

Secondo ‘Sport Mediaset’ Maldini e soci vogliono sfruttare questo interesse per regalare a Pioli una alternativa a Theo Hernandez. Il nome è quello di Junior Firpo, che piace tanto a Massara e non a caso un obiettivo concreto già nelle ultime sessioni di calciomercato. Il 24enne portoricano, nel mirino pure dell’Inter (ai nerazzurri è stato offerto e può essere riproposto nell’affare Lautaro Martinez) è in uscita dal Barça e dovrebbe avere una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, motivo per cui i rossoneri puntano a uno scambio con annesso cash in loro favore. I due club stanno già discutendo dell’operazione, staremo a vedere.