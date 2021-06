Non c’è il Milan nel futuro di Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano, di ritorno dalla Scozia, è pronto a partire per la Russia, destinazione Dinamo Mosca

Volge al termine l'avventura al Milan di Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano è pronto a legarsi alla Dinamo Mosca. L'affare è ormai in dirittura d'arrivo, con il calciatore, che lascerà i rossoneri a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 3/4 milioni di euro.

La fumata bianca è attesa a breve, con Laxalt che scriverà così un nuovo capitolo della sua avventura calcistica, dopo la buona stagione in prestito con la maglia del Celtic.