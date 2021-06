Paul Pogba resta al centro delle voci di calciomercato. I tifosi della Juventus sognano sempre un grande ritorno mentre in Francia c’è il solito PSG. L’annuncio

Euro 2020 è ormai alle porte, con la gara d’esordio di domani sera tra Italia e Turchia che darà il via alla competizione. La grande favorita per la vittoria finale resta la Francia campione del Mondo, che a centrocampo è guidata, oltre che dalla stella del Chelsea N’Golo Kante, anche dall’ex juventino Paul Pogba. Il numero 6 del Manchester United resta nei sogni più reconditi dei supporters bianconeri che sperano prima o poi di riabbracciarlo a Torino. Intanto il centrocampista transalpino dal canto suo resta concentrato solamente sull’Europeo con la sua Nazionale, rinviando ogni discorso sul futuro che dalla Francia danno papabile anche al Paris Saint Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Pogba chiude (per ora) al PSG: futuro da decifrare

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia, lo stesso Pogba ha risposto in modo netto alle domande sul suo futuro: “Mi rimane un anno di contratto, lo sanno tutti. Non ci siamo seduti ancora con l’allenatore e la dirigenza per discuterne. Ma sono un calciatore del Manchester United. Ora il mio pensiero va a Euro 2020, sono concentrato solo su questo. Ho un agente che si occupa di tutto il resto. Non ho il numero di Al-Khelaifi“.

Non lascia quindi spazio all’immaginazione Pogba, che spegne le voci su un addio immediato, in particolare in riferimento alla questione Paris Saint Germain, rinviando di fatto ogni discorso al termine dell’Europeo.