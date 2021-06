Kylian Mbappe potrebbe lasciare il Psg in estate: per lui possibile super scambio che lascerebbe la Juventus a mani vuote

Kylian Mbappe è tra i nomi più importanti per il mercato 2021. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Psg tra un anno: la volontà del club parigino di non lasciarlo partire si scontra con la possibilità che, senza rinnovo, il calciatore possa andare via a zero tra dodici mesi. Ecco perché, nonostante le dichiarazioni di Al Khelaifi, il futuro di Mbappe è tutt’altro che già definito. Il Real Madrid sembra essere la destinazione preferita del 21enne campione del Mondo, ma ci sarebbe anche il Barcellona a tentare il calciatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Dembele più 75 milioni per Mbappe

Come si legge su ‘diariogoal.com’, il club catalano potrebbe sborsare 75 milioni di euro più il cartellino di Dembele per convincere il Psg a cedere Mbappe. Un’offerta che lascerebbe a mani vuote la Juventus visto che il 24enne di Vernon è da tempo nel mirino dei bianconero.

A far sperare la società italiana ci sarebbe la volontà di Mbappe di vestire la maglia del Real Madrid, dicendo no quindi al Barcellona. Di certo il Real se vuole il 21enne di Parigi dovrà rompere gli indugi per evitare la concorrenza delle altre big d’Europa.