Calciomercato Sampdoria, proposta dell'Al Duhail per Yoshida: la risposta

Con trentaquattro presenze stagionali, Maya Yoshida ha confermato tutta la sua importanza per la Sampdoria dell’ormai ex allenatore, Claudio Ranieri. Il 32enne polivalente difensore, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, è arrivato in Serie A, dal Southampton, nel gennaio del 2020. Ma è soprattutto quest’anno che ha dimostrato tutto il suo valore e si è imposto all’attenzione degli operatori di mercato. In particolare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Al Duhail, club del Qatar che ha appena salutato Mehdi Benatia al termine del suo contratto, ha presentato una proposta al club blucerchiato e al capitano della Nazionale giapponese. Ma, ad oggi, l’ex VVV-Venlo non è intenzionato ad accettarla ed è pronto a restare in Europa per almeno un altro anno. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane, ma al momento la situazione è quella che vi abbiamo descritto.