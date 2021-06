Dopo l’addio di Antonio Conte all’Inter, e l’arrivo di Simone Inzaghi, si continua a discutere dei problemi nerazzurri

La separazione consensuale tra Antonio Conte e l’Inter continua a far discutere. L’allenatore salentino ha, infatti, deciso di lasciare la società nerazzurra con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto: troppo diverse le visioni sul progetto futuro. Da un lato la voglia di Conte di continuare a migliorare la rosa, intervenendo sul mercato. Dall’altra quella di Suning, costretto a sistemare i conti anche con un sacrificato eccellente. E l’indiziato numero uno appare Achraf Hakimi, finito prepotentemente nell’orbita del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino e del Chelsea del fresco campione d’Europa, Thomas Tuchel. E sarebbe un addio pesante, vista l’importanza di Hakimi, dimostrata in questa prima stagione con la maglia dell’Inter. “L’Inter sta aspettando di vendere Hakimi come la manna dal cielo – le parole di Furio Focolari, giornalista, a ‘Radio Radio’ – Una squadra che ha vinto lo Scudetto dovrebbe rinforzarsi, invece si indebolirà”.

Focolari, poi, punta dritto su Conte. E non sono parole al miele: “È un bravo allenatore, ma ha dimostrato di essere anche un bambino molto viziato. L’Inter si trova in rosa uno come Vidal a cifre altissime che non giocherà titolare. E adesso, cosa ne fai, a chi lo vendi?” Dichiarazioni forti che, certamente, faranno discutere.