Coronavirus, bollettino 9 giugno: 2.199 nuovi casi e 77 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus: i dati di oggi

Sono stati resi noti i dati delle ultime 24 ore relativi all’emergenza Coronavirus. I nuovi casi registrati sono 2.199, contro i 1.896 di ieri, a fronte di 218.738 i tamponi giornalieri effettuati (ieri 220.917). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all’1% (ieri 0,9%). Sono 77 i morti accertati nelle ultime 24 ore, 27 i pazienti in meno in terapia intensiva. I guariti sono 8.912, per un totale di 3.936.088. Infine, i ricoverati con sintomi sono 4.382 (-303), 169.892 le persone in isolamento domiciliare (-6.461).