Nuovo appuntamento con la CMIT TV: torna lo speciale calciomercato, saremo in diretta a partire delle ore 19

A partire dalle ore 19.00 saremo in diretta sul canale ‘Twitch’ di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con la CMIT TV, per approfondire i principali temi di giornata di mercato. Focus sul mercato, dalle ultime di casa Lazio con l’ufficialità di Maurizio Sarri agli incontri di mercato avvenuti a Milano e non solo. Al centro anche la nazionale, con l’esordio ad Euro 2020 che si avvicina sempre di più. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

Conduce Marco Giordano, con Fabrizio Biasin, Martin Sartorio e Mirko Calemme. Ospiti della serata l’ex calciatore ed oggi agente Davide Torchia e i giornalisti Paolo De Paola e Dundar Kesapli, giornalista turco che lavora in Italia.