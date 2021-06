Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sul mercato delle big e l’annuncio di Sarri



Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it, per trattare i principali temi di giornata. Il focus sarà ovviamente sul mercato e sulla firma con l’annuncio appena arrivato di Maurizio Sarri alla Lazio. Poi il continuo valzer delle panchine in Serie A che si stanno sistemando pian piano. Le news sulla Roma, il mercato dell’Inter di Inzaghi e ovviamente della Juventus di Allegri. Il tutto a due giorni dal debutto dell’Italia a Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Alessio Lento. Tra gli ospiti avremo Guido De Angelis, giornalista storico del mondo Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Emanuele Pesaresi e il decano degli agenti Antonio Caliendo.