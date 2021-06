Calciomercato Milan, dietrofront Calhanoglu: resta in rossonero

Calciomercato Milan, conferme sulla svolta improvvisa per Calhanoglu: il turco può rinnovare con i rossoneri

Il Milan saluterà Donnarumma, ma è pronto a ‘riabbracciare’ l’altro giocatore in scadenza di contratto, ossia Calhanoglu. Le ultime notizie, che parlavano di un dietrofront del turco e di un rinnovo tornato possibile, trovano conferma sui giornali di oggi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio colpo Maldini | Accordo e sconto: mancano le firme

‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’ concordano sul fatto che il giocatore stia valutando di accettare la proposta di rinnovo a 4 milioni più bonus. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’ipotesi Qatar per Calhanoglu, mai però diventata concreta sino in fondo. Il turco ha iniziato ad avere dubbi sulla proposta. Non si è mai concretizzata nemmeno la pista Juventus per Calhanoglu, che dunque, senza altre offerte di rilievo, può effettivamente continuare a far parte della famiglia rossonera. Per la felicità di Maldini e di Pioli.